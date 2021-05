Zahlreiche Menschen sehnen sich nach Urlaub. In einigen Bundesländern ist das auch wieder möglich – unter Bedingungen. Ein Überblick.

Voraussetzung für Öffnungen ist, dass ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt nicht unter die Bundes-Notbremse fällt, also die Sieben-Tage-Inzidenz nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Liegt der Wert darunter, entscheiden die Bundesländer. Wie berichtet, ist in Rheinland-Pfalz kontaktarmer Urlaub (Frühstück auf dem Zimmer, eigenes Bad) bereits möglich, ab dem 2. Juni sollen Hotels generell wieder öffnen dürfen – Gäste brauchen allerdings weiterhin einen negativen Corona-Test. Wie sieht die Lage in anderen Bundesländern aus?

Baden-Württemberg

Liegen die Corona-Zahlen fünf Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100, darf die Außen- und Innengastronomie zwischen 6 und 21 Uhr mit Hygieneauflagen und Testkonzepten wieder öffnen. Seit Samstag dürfen auch Hotels und Pensionen in Land- und Stadtkreisen mit einer Inzidenz unter 100 an fünf Werktagen nacheinander wieder öffnen. Die Betriebe dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Gäste empfangen. Auch Ferienwohnungen dürfen wieder vermietet werden. Theater, Konzerte und Kino sind im Freien in den Regionen unter 100 wieder möglich. Museen und Gedenkstätten dürfen auch öffnen.

Bayern

In Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 dürfen am Pfingstwochenende Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und auch Jugendherbergen wieder für Touristen öffnen. Gleiches gilt für Seilbahnen, die Fluss- und Seenschifffahrt, den touristischen Bahn- und Busverkehr sowie Städte- und Gästeführungen im Freien. Voraussetzung ist ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test. Biergärten und die Außengastronomie dürfen bereits jetzt bei Inzidenzen unter 100 wieder öffnen.

Berlin

Ab Mittwoch dürfen Museen und Gedenkstätten öffnen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach den Daten des RKI vom Montag in Berlin fünf Werktage in Folge unter dem Wert von 100 geblieben. Unter anderen sind touristische Angebote wie Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge im Freien möglich. Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis und ein vorab gebuchter Termin. Ab Mittwoch dürfen auch Kinos, Theater und Konzerthäuser Veranstaltungen unter freiem Himmel mit maximal 250 Personen anbieten. Ab dem 21. Mai dürfen Gaststätten ihre Außenbereiche öffnen – allerdings brauchen Gästen einen negativen Test oder vollständigen Impfschutz.

Hamburg

Die Corona-Verordnung erlaubt Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen weiterhin nur wegen beruflicher Termine, medizinischen Aufenthalten und Besuchen aus „sozial-ethischen“ Gründen. Die Hamburger Gastronomen dürfen auf eine Öffnung ihrer Außenbereiche zu Pfingsten hoffen. Offiziell muss der Hamburger Senat am Dienstag die Öffnung der Außengastronomie beschließen.

Mecklenburg-Vorpommern

Die Gastronomie darf von Pfingstsonntag (23. Mai) an wieder öffnen – außen und innen. Der Tourismus in dem Bundesland wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet. Die von der Tourismusbranche kritisierte späte Öffnung für Gäste aus anderen Bundesländern wird am 31. Mai überprüft, kündigte die Landesregierung am Montag an.

Nordrhein-Westfalen

In NRW sollen Hotels und Pensionen für private Gäste bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen dürfen. Sie können aber nur bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten ausschöpfen. Gäste müssen getestet, geimpft oder genesen sein. Auch Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder öffnen. Bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 50 fallen die Kapazitätsbegrenzungen für Hotels weg. Bei unter 100 darf die Außengastronomie wieder geöffnet werden, sind es weniger als 50 Infizierte je 100.000 Einwohner, darf auch wieder drinnen bedient werden.

Schleswig-Holstein

Das Küstenland steht Touristen aus ganz Deutschland seit diesem Montag wieder offen. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben normalisiert. Gefordert sind aber neben Hygieneauflagen wie dem Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Überall im Land ist bereits die Außengastronomie erlaubt.