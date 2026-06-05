Nach einer Messerattacke mit einem Schwerverletzten versucht ein 36-Jähriger, mit einem Fenster-Sprung der Polizei zu entwischen. Hatte er Erfolg?

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 36-jähriger Mann ist nach einer Messerattacke in einer Unterkunft in Reutlingen festgenommen worden. Der Tatverdächtige wurde am Mittag in einer Wohnung in der Innenstadt lokalisiert und versuchte dann, mit einem Sprung aus dem Fenster der Polizei zu entkommen, wie eine Sprecherin sagte. Nach dem Fenstersprung aus bislang unbekannter Höhe nahm ihn die Polizei fest. Widerstand leistete er nicht. Ob er bei dem Sprung verletzt wurde, blieb unklar.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Dienstag in einer Unterkunft drei Männer angegriffen zu haben. Dabei soll er einen 38-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben, während zwei weitere Männer im Alter von 30 und 32 Jahren leichte Verletzungen erlitten. Der 38-Jährige musste im Krankenhaus operiert werden, Lebensgefahr bestand nicht. Der Tatverdächtige war auch schon nach der Tat geflüchtet. Er hat keinen festen Wohnsitz.