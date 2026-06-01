Mit vermeintlich kostenlosen WM-Trikots wird wieder clever kalkuliertes Marketing betrieben.

Kostenlose Trikots sind wie Elfmeter in der Nachspielzeit: Sie lassen die Herzen der Fans höher schlagen. Ähnlich wie bei der Heim-EM 2024 bieten Unternehmen wie Check24, Edeka und Tedi WM-Trikots zum vermeintlichen Nulltarif an. Der moderne Fan fiebert nicht mehr nur dem Anpfiff entgegen, sondern auch der Versandbestätigung.

Schließlich kosten originale DFB-Trikots satte 100 Euro. Dass sich das viele Fans nicht leisten können oder wollen, ist nachvollziehbar. Und wenn es dann noch möglich ist, seine Fanliebe ohne finanziellen Aufwand zu zeigen, umso besser. Große Hürden gibt es kaum.

Im Falle des Vergleichsportals Check24 müssen Fans lediglich die Tippspiel-App herunterladen, sich registrieren und den ersten WM-Spieltag tippen. Bei Edeka erhielten Käufer Ende Mai ab 50 Euro Einkaufswert ein Fan-Shirt, bei Tedi schon ab fünf Euro. Sogar Maggi ist auf den Zug aufgesprungen. Für Fans bedeutet das: Produkte im Wert von sechs Euro kaufen, Kassenbon hochladen, Trikot sichern. Auf den ersten Blick ein super Deal.

Reine Großzügigkeit? Von wegen

Der zweite Blick bringt jedoch Ernüchterung. Bekanntlich gibt es im Leben nun mal nichts geschenkt. Auch kein Trikot. Check24 und Co. geben ihr schwarz-rot-goldenes Biergarten-Dress nicht aus reiner Großzügigkeit heraus, sondern investieren in Aufmerksamkeit. Und die Kunden werden geschickt mit ins Boot geholt.

Denn die Zeiten klassischer Werbung sind vorbei. Heute sollen Kunden dazu gebracht werden, Marken freiwillig auf Brusthöhe durch die Innenstädte zu tragen. Und während vielerorts die Bedeutung von Datenschutz betont wird, geben Fans im Falle von Check24 bereitwillig Name, Adresse und Telefonnummer preis – nur für ein Gratis-Trikot. Für die Nationalmannschaft macht man eben alles.

Unternehmen profitieren dabei doppelt: Sie sind sichtbar, Marke und Produkt werden mit positiven Emotionen in Verbindung gebracht; und langfristig können Kunden angezogen und gebunden werden. Beispiel Check24: Nach 24 Stunden waren zwei Millionen Trikots vergriffen, eine Million weitere soll an diesem Mittwoch unters Fanvolk gebracht werden.

Eines steht fest: In den Marketingabteilungen von Check24, Maggi & Co. darf, unabhängig vom Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft, schon jetzt gejubelt werden.