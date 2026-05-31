Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bekommt einen neuen Ersten Beigeordneten. Das klingt zwar nach trockener Politik, mit dem Posten ist aber ein emotionales Thema verbunden.

Martin Engelhard, der hauptamtliche Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, verabschiedet sich mit Ablauf seiner Amtszeit in den Ruhestand. Das Rennen um seine Nachfolge läuft auf Hochtouren. Und der Posten ist begehrt.

Was ist überhaupt der „Erste Beigeordnete“?

„Der Erste Beigeordnete ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters bei dessen Verhinderung“, heißt es in der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz. Übertragen auf die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedeutet das: Hat Bürgermeisterin Kathrin Flory (SPD) Urlaub – das ist ein klassischer Verhinderungsfall –, führt der Erste Beigeordnete Martin Engelhard ( FWG) für die Zeit ihrer Abwesenheit die Geschäfte. In der Hauptsatzung der VG ist festgelegt, dass der Erste Beigeordnete im Unterschied zu den anderen beiden Beigeordneten hauptamtlich tätig ist. Daraus ergibt sich wiederum die in der Gemeindeordnung festgeschriebene Pflicht, ihm die Leitung von Geschäftsbereichen zu übertragen.

Welche Aufgaben hat der Erste Beigeordnete in der VG Bad Bergzabern?

Der Erste Beigeordnete der VG Bad Bergzabern verantwortet die Abteilung Bürgerdienste sowie die Verbandsgemeindewerke. Beide Geschäftsbereiche haben eine große Außenwirkung. So gehört etwa das Bürgerbüro, in dem zum Beispiel der Personalausweis beantragt und der Wohnsitz angemeldet wird, zur Abteilung Bürgerdienste. Die ist zudem unter anderem zuständig für Ordnungswidrigkeiten wie etwa Falschparken sowie für standesamtliche Dinge, also Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen.

Die Verbandsgemeindewerke wiederum sind für Wasser und Abwasser zuständig – und für die Schwimmbäder in Bad Bergzabern und Steinfeld. Gerade diese Einrichtungen sorgten in der jüngeren Vergangenheit für einige emotionale Debatten, Engelhard als Erster Beigeordneter stand dabei im Blickpunkt.

Festgeschrieben sind diese beiden Geschäftsbereiche übrigens nicht. Dem Ersten Beigeordneten können durch die Bürgermeisterin mit Zustimmung des Verbandsgemeinderates andere Aufgaben übertragen werden.

Wer möchte Nachfolger von Martin Engelhard werden?

Das ist nur zu einem kleinen Teil bekannt. Grundsätzlich war die Stelle des Ersten Beigeordneten öffentlich ausgeschrieben. Bis zum Stichtag am 4. Mai sind laut VG-Verwaltung zwölf Bewerbungen eingegangen. Namentlich bekannt sind lediglich zwei Bewerber: Tobias Weisenburger, den die CDU unterstützt, und Bad Bergzaberns amtierender Stadtbürgermeister Hermann Augspurger, den die FWG unterstützt. Die weiteren zehn Namen sind nicht öffentlich. „Die Bewerbungsunterlagen werden vertraulich behandelt. Aufgrund überwiegender schutzwürdiger privater Interessen werden wir darüber hinaus keine weiteren Auskünfte erteilen“, erklärt die Verwaltung. „Es bleibt den Bewerberinnen und Bewerbern selbst vorbehalten, ihre Kandidatur öffentlich zu machen.“

Wie wird über die Postenvergabe entschieden?

Der Erste Beigeordnete wird vom Verbandsgemeinderat gewählt. Abgestimmt wird in der nächsten Sitzung des Gremiums am 23. Juni. Wählbar sind nicht automatisch alle zwölf Personen, die ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht haben. „Zum hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern können nur Personen gewählt werden, die sich fristgerecht beworben haben und dem Verbandsgemeinderat vor der Wahl vorgeschlagen wurden“, erklärt die Verwaltung. „Das Vorschlagsrecht liegt bei den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates.“

Gibt es einen Favoriten?

Ja, Hermann Augspurger gilt als Favorit auf die Nachfolge Martin Engelhards. Das liegt an einer Abmachung im Verbandsgemeinderat zwischen SPD, Grünen und FWG, wonach jede der drei Fraktionen einen Beigeordneten stellt, die FWG den Ersten. Die drei Fraktionen stellen 19 der 37 stimmberechtigten Mitglieder im Verbandsgemeinderat und haben damit eine Mehrheit. In trockenen Tüchern ist die Wahl Augspurgers deshalb allerdings nicht, zumal die Abstimmung geheim erfolgt. Für einen Wahlerfolg reicht eine einfache Mehrheit.

Wie geht es nach der Wahl weiter?

Nach der Wahl des neuen Beigeordneten am 23. Juni muss sich der Sieger noch etwas gedulden. Martin Engelhards Amtszeit endet am 31. Januar 2027, der neue Mann oder die neue Frau übernimmt also ab Februar. Sollte sich Favorit Hermann Augspurger durchsetzen, hätte das die nächste Wahl zur Folge. Denn eine Personalunion von ehrenamtlichem Stadtbürgermeister und hauptamtlichem Beigeordnetem der Verbandsgemeinde verbietet die Gemeindeordnung. Dort heißt es in Paragraf 53: „Ehrenamtlicher Bürgermeister darf nicht sein, wer (...) gegen Entgelt im Dienst (...) der zuständigen Verbandsgemeinde (...) steht.“

Anders ist das übrigens im Hinblick auf eine Personalunion von Verbandsbürgermeister und ehrenamtlichem Orts- beziehungsweise Stadtbürgermeister. Diese Konstellation gibt es im Bad Bergzaberner Land mit Kathrin Flory (SPD), die sowohl Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde als auch Bürgermeisterin der Ortsgemeinde Klingenmünster ist. Die Gemeindeordnung erlaubt diese Konstellation ausdrücklich in Paragraf 71.