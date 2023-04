Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als einziges Bollwerk gegen das Chaos, so empfahl sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic im Wahlkampf seinen Mitbürgern. Aber wohin er nach seiner Wiederwahl das Land führen will, ob in die Europäische Union oder in Russlands geopolitische Umklammerung, das weiß er offenbar selbst noch nicht.

Vucic habe für seine zweite Amtszeit in Folge 58,6 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission in Belgrad am Montag nach Auszählung von 95,7 Prozent der Stimmzettel mit.