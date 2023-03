Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der iranische Präsident Raisi will bei der UN-Vollversammlung in New York sprechen. Das stellt die US-Regierung vor eine schwierige Entscheidung.

Ebrahim Raisi wartet auf sein Visum. Der iranische Präsident will bei der zweiwöchigen UN-Vollversammlung in New York sprechen, die an diesem Dienstag beginnt. Bisher hat die amerikanische Regierung