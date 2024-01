Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrere Schweizer Städte weisen vor allem Bettler aus Osteuropa ohne Aufenthaltserlaubnis konsequent aus. In Basel etwa gibt es in vielen Gegenden ein Bettelverbot. In der Hauptstadt Bern wird schon seit Jahren hart durchgegriffen. Kritiker sprechen von „City Cleaning“ und argumentieren mit der Meinungsfreiheit.

Die wohlhabende Schweiz ist kein gutes Pflaster für Bettlerinnen und Bettler: Die meisten Kantone schränken das Betteln stark ein – oder untersagen es. In Zürich, dem größten