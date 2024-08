Die elf städtischen Wohnungen im Hausener Weg sind vermietet. Das hat Bauamtsleiter Dieter Petry im Stadtrat auf Anfrage von Ralf Lang (SPD) gesagt. Die Stadt hatte ein Mehrfamilienhaus gekauft und saniert, um mehr Wohnraum anbieten zu können. Auch in dem Haus an den Drei Mühlen, das die Stadt zuletzt saniert hatte, seien die Wohnungen bereits zum Teil vermietet. Doch wie geht es weiter? Die Pläne für städtische Wohnungen im Triftweg würden im Bauausschuss präsentiert, bei den Gebäuden in der Friedelsheimer Straße müssten Alternativen für die jetzigen Mieter gefunden werden, die während der Sanierung ausziehen müssen, so Petry.