In der Kellereistraße und damit mitten in der Neustadter Innenstadt können Neugierige in den kommenden zwei Wochen etwas Landesgartenschau-Luft schnuppern. Im ehemaligen Geschäft „Mein Lieblingsstück“ sind kreative Ideen von Studenten für die Büros zu sehen.

„Cradle to Cradle“ ist ein ganz zentraler Ansatz bei der Landesgartenschau