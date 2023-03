Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die EU-Staaten heißen die aus der Ukraine Geflohenen willkommen. Das ist schön und richtig. Doch die Flüchtlingspolitik muss ehrlicher werden.

Einiges läuft anders bei dieser Flüchtlingswelle. Angefangen mit dem schnellen Anschwellen der Zahlen innerhalb von Tagen, was es in dieser Form noch nicht gab. Was natürlich daran liegt,