Pentagon-Chef Mark Esper weist auf „Prinzipien“ hin, die den Abzugsplänen von US-Soldaten aus Deutschland zugrunde lägen. Doch bei der Pressekonferenz wird auch über den Groll des US-Präsidenten gegenüber der Regierung in Berlin gemutmaßt.

Der amerikanische Truppenabzug aus Deutschland fällt noch größer aus, als es das Weiße Haus in Washington zunächst avisiert hatte. Nach der Blaupause, die Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch präsentierte, soll die Anzahl der in der Bundesrepublik stationierten Soldaten von derzeit etwa 36.000 auf 24.000 sinken. „Am stärksten wird voraussichtlich die Region Stuttgart betroffen sein“, fasste Esper die Auswirkungen der Beschlüsse vor der Presse im Pentagon zusammen.

In manchen Details werde es wohl noch Änderungen geben, nachdem man sich mit dem US-Parlament beraten und mit den europäischen Verbündeten über das Konzept geredet habe, fügte der Minister an.

Widerstand im Kongress

Esper weiß allerdings, dass es nur eine Grobskizze ist, die er da vorgestellt hat. Versehen ist diese mit etlichen Fragezeichen. Ob der Abzug tatsächlich noch vor dem US-Präsidentschaftsvotum am 3. November beginnt, scheint fraglich. Ob der amtierende Präsident Donald Trump, der den Abzug unbedingt durchsetzen will, wiedergewählt wird, steht in den Sternen.

Und im Kongress regt sich Widerstand – nicht nur in den Reihen der Opposition, auch bei Republikanern, die Amerikas Militärpräsenz in Deutschland für das Rückgrat einer Strategie halten, die russisches Expansionsstreben abschrecken soll. Esper geht auf die Bedenken konservativer Parteifreunde ein, indem er fünf Prinzipien nennt, nach denen man sich bei der Ausarbeitung des Abzugsplanes gerichtet habe.

Truppenpräsenz mehrfach angepasst

An erster Stelle steht „eine erweiterte Abschreckung Russlands“. Es folgen: Die Nato stärken, die Verbündeten beruhigen, die strategische Flexibilität der USA verbessern, sich um die eigenen Soldaten und deren Familien kümmern.

Die Vereinigten Staaten, argumentiert Esper, hätten ihre Truppenpräsenz auf dem europäischen Kontinent schon mehrfach einem veränderten Umfeld angepasst. Beispielsweise nach dem Ende des Kalten Krieges, als osteuropäische Länder dem Verteidigungsbündnis beitraten. Jetzt verschiebe sich der Fokus erneut nach Osten, in Richtung Schwarzmeerregion, nach Polen, eventuell auch ins Baltikum.

Nur Floskeln?

Dies ist ein Prinzipienkatalog, der kaum einen der Reporter interessiert, die an diesem Tag vor dunklen Vorhängen im Pressesaal des Pentagon sitzen. Vor allem US-Journalisten haken kritisch nach, sie wollen wissen, ob ihnen der Minister nicht nur mit Floskeln komme, während der wahre Grund für den Abzug ein ganz anderer sei.

Ob die Weichenstellung nicht allein auf Trumps Groll gegen Deutschland zurückgehe, fragt Tom Bowman, bei NPR, einem aus öffentlichen Mitteln finanzierten Radiosender, zuständig für das Verteidigungsressort. Ob es bei alledem gar nicht um Strategie gehe, sondern nur darum, es Deutschland zu zeigen.

„Sag nicht so was, Angela“

Trump hat der Regierung in Berlin schließlich mehrmals vorgeworfen, sich in der Nato wie ein Trittbrettfahrer zu benehmen. Deutschland stecke zu wenig Geld in den Wehretat, heißt es vonseiten der Trump-Regierung. Dabei habe Berlin zugesagt, bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke auszugeben. Diese Zusage werde nicht eingehalten.

Erst im Juni, auf einer Kundgebung in Tulsa, hat Trump vor seinen Anhängern lautstark ausgemalt, wie kompromisslos er mit Angela Merkel über das Thema rede. Die Kanzlerin, so Trump, halte das Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels frühestens 2030 für realistisch. Er, Donald Trump, habe daraufhin Tacheles geredet. „Ich sagte, nein, Angela! Angela, ich muss doch sehr bitten! Sag nicht so was, Angela!“ Die Bundesrepublik, behauptete Trump in Tulsa, schulde den USA viele Milliarden Dollar, nachdem sie ein Vierteljahrhundert am eigenen Verteidigungsetat gespart habe.

Kein Wort über Strategie

Vor diesem Hintergrund gerät Esper ins Schwimmen, als er bei der Pressekonferenz im Pentagon Widersprüche erklären soll. „Ihr Boss sagt, Deutschland schuldet Geld. Über Strategie sagt er nichts“, merkt der Journalist Bowman an.

Bereits vor Monaten, versucht sich der Pentagonchef aus der Affäre zu ziehen, habe man angefangen, die Aufteilung der eigenen Streitkräfte in Europa zu überprüfen. „Was der Präsident getan hat, ist dies: Er hat den Prozess beschleunigt.“ Dann verweist Esper auf das, was er den Zwei-Prozent-Club nennt. Einige einstmals säumige Partner kämen ihren Verpflichtungen inzwischen nach, betont er, dies sei auch dem Drängen Trumps zu verdanken.

„Frieden verhindern“

„Deutschland ist das wohlhabendste Land in Europa“, setzt Esper zur Gardinenpredigt an. „Deutschland kann und muss mehr für seine Verteidigung zahlen. Es sollte ganz bestimmt das Zwei-Prozent-Niveau erreichen, und ich würde behaupten, es sollte noch darüber hinausgehen.“

Es folgt ein Versprecher, den der Minister offenbar nicht bemerkt, den er jedenfalls nicht auf Anhieb korrigiert. Er habe höhere Verteidigungsausgaben, so Esper, immer wieder angemahnt, sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen mit Amtskollegen. Es sei wichtig, Lasten zu teilen, damit wir – und nun der Fauxpas – „Russland abschrecken und Frieden in Europa verhindern können“.

Kommentar: Typisch Trump