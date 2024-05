Die Fahrradzone in der Birkensiedlung ist seit Montagnachmittag offiziell eingeweiht. Auf Anraten der Grünen hatte der Homburger Stadtrat im September vorigen Jahres deren Einrichtung mit großer Mehrheit beschlossen.

Die Homburger Fahrradbeauftragte und Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Ute Kirchhof, sagt, es sei „ein guter Tag für den Radverkehr, dass man nun das Signal in der Stadt hat, dass Radfahrer willkommen sind. Und ich würde sagen, dieses Projekt ist ausbaufähig in andere Wohngebiete der Stadt.“ Sie sieht nicht nur die Rechte der Radfahrer gestärkt. Auch die Geschwindigkeit der Autofahrer werde abgebremst. „Wenn man es konsequent weitermacht mit der Beschilderung, schafft man es auch hier und da, mit Kontrollen zu sehen, wer in die Fahrradzone hinein- und herausfährt.“ Denn ein großes Problem, gerade in der Birkensiedlung, sei der Durchgangsverkehr, der wohl hauptsächlich von Beschäftigten und Besuchern der Uniklinik ausgeht. Diese benutzen die Birkensiedlung laut Anwohneraussagen als Schleichweg, um dem Ampelstau in der Ringstraße aus dem Weg zu gehen.

Eine Fahrradzone ist ein Gebiet abseits des Hauptstraßennetzes, das durch Verkehrsbeschilderungen auf besondere Rechte für Radfahrende hinweist. Diese dürfen zum Beispiel in bestimmten Bereichen nicht überholt werden. Es gilt rechts vor links an Kreuzungen, und Fahrräder dürfen dort auch nebeneinander fahren.