Die bevorstehende Anklage gegen den Ex-Präsidenten vor einem New Yorker Geschworenengericht ist kein Anlass zum voreiligen Jubel. Verhandelt wird dort alleine die Schweigegeldzahlung an das Pornostarlet Stormy Daniels.

Die Vorstellung lässt seine Gegner erfreut jubeln und bringt das Blut in den Adern seiner wütenden Anhänger zum Kochen: Donald Trump in Handschellen vor einem Gericht in New York – das wäre