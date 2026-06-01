Der fünfmalige Weltmeister gewinnt den vorletzten Härtetest vor der Fußball-Weltmeisterschaft souverän. Vor allem in der zweiten Halbzeit glänzt die Seleção nach zahlreichen Wechseln.

Rio de Janeiro (dpa) - Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat den vorletzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft erfolgreich absolviert. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti feierte im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro einen deutlichen 6:2 (2:1)-Erfolg gegen Panama.

Vinícius Júnior brachte die Seleção bereits in der 2. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor von Matheus Cunha (14.) sorgte Casemiro kurz vor der Pause für das 2:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel bauten Rayan (53.), Lucas Paquetá (60.), Igor Thiago per Foulelfmeter (63.) und Danilo Santos (81.) die Führung weiter aus. Harvey gelang für Panama nur noch Ergebniskosmetik (84.).

Zur Halbzeit wechselte Ancelotti mit Ausnahme von Innenverteidiger Léo Pereira nahezu seine komplette Mannschaft aus. Die Brasilianer präsentierten sich nach dem Seitenwechsel deutlich spielfreudiger und entschieden die Partie mit vier Toren innerhalb von 28 Minuten.

Neymar fehlt weiter

Nicht dabei war erneut Neymar. Der 34-jährige Stürmer gehört zwar zum 26-köpfigen WM-Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti, muss wegen einer Muskelverletzung zweiten Grades in der Wade jedoch weiter pausieren. Der italienische Coach hatte den lange verletzungsgeplagten Offensivspieler trotz Zweifeln an seiner Fitness für die Endrunde nominiert und setzt auf dessen Erfahrung. Ancelotti rechnet damit, dass Neymar bereits zum WM-Auftakt, spätestens aber im zweiten Gruppenspiel wieder zur Verfügung steht.

Neymars bislang letztes Länderspiel liegt mehr als zweieinhalb Jahre zurück. Im Oktober 2023 erlitt er bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay einen Kreuzbandriss. Seitdem wurde der Rekordtorschütze der Seleção immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Anfang 2025 kehrte der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain vom saudi-arabischen Club Al-Hilal SFC zu seinem Heimatverein FC Santos zurück.

Letztes Testspiel gegen Ägypten

Für Brasilien war es der vorletzte Härtetest vor dem Turnier - vor dem WM-Start hat die Seleção noch ein Testspiel gegen Ägypten. Den WM-Auftakt bestreitet der Rekordweltmeister gegen Marokko am 14. Juni um Mitternacht deutscher Zeit. Danach geht es in Gruppe C gegen Haiti und Schottland.