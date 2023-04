Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Bild ist bis heute unvergessen: Am 7. Dezember 1970 kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau vor dem Mahnmal für die Opfer des Aufstands im jüdischen Ghetto von Warschau.

„Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“ So beschrieb Willy Brandt später sein Motiv für