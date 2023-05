Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz werden ab Freitag die Corona-Beschränkungen so weit gelockert wie noch nie seit März 2020. Großveranstaltungen mit 5000 Leuten sind möglich, private Feiern mit 100 Gästen auch.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Dienstag in Mainz, sie wolle es vor allem als Signal an die Jugend verstanden wissen, dass Diskotheken und Clubs