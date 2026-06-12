Nach einem Brand an einem Wohnhaus in Bad Ems stehen Ermittlungen zur Ursache an. Löste ein technischer Defekt das Feuer aus?

Bad Ems (dpa/lrs) - Ein Brand an einem Einfamilienhaus in Bad Ems im Rhein-Lahn-Kreis hat die Feuerwehr am Morgen beschäftigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei richtete das Feuer einen Schaden in niedriger bis mittlerer sechsstelliger Höhe an. Ein Bewohner des Hauses sei zur ärztlichen Abklärung ins Krankenhaus gekommen, zwei weitere hatten sich unverletzt ins Freie retten können, wie ein Polizeisprecher sagte. Nun sollen Ermittlungen zur Brandursache folgen. Derzeit könne ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.