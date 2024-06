Am Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie vor 80 Jahren ging es nicht nur um die Erinnerung an den damaligen Kampf gegen die Wehrmacht. US-Präsident Joe Biden zog auch eine Parallele zum aktuellen Widerstand der Ukraine gegen den Angriff Russlands.

Die alten Herren auf den Ehrenrängen sind erkennbar bewegt, als ihr Präsident spricht. Er rühmt ihre Tapferkeit und jene ihrer Mitkämpfer, die vor 80 Jahren hier an den Stränden der Normandie