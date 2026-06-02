Mit mehreren Millionen Euro aus einem Förderprogramm soll die Nördliche Vorstadt nach vorne gebracht werden. Wie ist der Stand bei dem Projekt?

Neustadt erwartet rund zwölf Millionen Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt – Soziale Stadt“, um zahlreiche Projekte in der Nördlichen Vorstadt umzusetzen. Dafür muss aber ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet werden, was auch schon im vollem Gange ist. Darin werden Stärken und Schwächen des Gebiets erfasst und mögliche Projekte aufgeführt. Das mit der Erarbeitung beauftragte Karlsruher Büro Schöffler steht deshalb nicht nur mit der Verwaltung in Kontakt, es wurden auch gezielt Menschen aus dem Quartier angesprochen, und bei einem gut besuchten Workshop Ende 2025 konnten auch andere Bürger Vorschläge machen.

Über den Stand der Dinge haben auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Marta Schöffler und Stefanie Ganter von dem Karlsruher Büro berichtet. Demnach wurden die Verbesserungsvorschläge geordnet und systematisiert. Beim Thema „Verkehr und Mobilität“ zählen etwa die Stärkung der Fußwegeverbindungen im Quartier und in die Innenstadt ebenso dazu wie die Neu- und Umgestaltung einiger Straßen, die Schaffung durchgehender, gut erkennbarer und sicherer Radrouten und der Ausbau von sicheren Schulwegen. In die Kategorie „Soziales“ fällt insbesondere die Einrichtung eines Quartierstreffs, aber auch die Einführung eines Quartiersmanagements mit niederschwelligen Angeboten und Veranstaltungen sowie Integrationsangeboten für vulnerable Gruppen. Bei den Grünflächen schafften es beispielsweise die Neugestaltung der Seilerbahn, des Bolzplatzes sowie des Spielplatzes „Am Holzplatz“ auf die Liste. Angedacht ist auch die ökologische Aufwertung des Speyerbachs, insbesondere im Bereich der Seilerbahn, und mehr Begrünung im Quartier.

Nicht alle Wünsche erfüllbar

Das fertig ausgearbeitete Konzept soll bis Ende des Jahres vorliegen und auch noch vor dem Jahreswechsel beschlossen werden. Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) wollte indes überzogene Erwartungen dämpfen: „Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können“, sagte er. Nach Abschluss des Förderprogramms werde das Gebiet nicht durchsaniert sein. Er umschrieb das Vorhaben damit, dass „die Akupunkturnadeln an den richtigen Stellen“ gesetzt werden müssten, um das Quartier voranzubringen.

Rainer Grun-Marquardt (Grüne) nannte die Aufwertung des Speyerbachs als einen wichtigen Punkt. „Warum sollte der Speyerbach nur im Osten der Stadt schön sein?“, fragte er mit Blick auf die dortige Renaturierung des Gewässers für die Landesgartenschau 2028. Für wichtig hält er auch ein Quartierszentrum für dieses „wenig homogene Gebiet“, in dem mancherorts die Nachbarn keinerlei Kontakt hätten. Für besonders vordringlich hält Grun-Marquardt die Verbesserung der Anbindung für Fußgänger „ins Tal, auf den Berg und vor allem in die Innenstadt“.

Norbert Schied, Vorsitzender des Innenstadtbeirats, bat darum, das Areal der Hauptfeuerwache in dem Konzept mitzudenken, da die Einsatzkräfte ja grundsätzlich an einen anderen Standort umziehen sollen.