Das Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Ukraine, Metropolit Epiphanius, sieht sein Leben durch den Krieg bedroht.

Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar habe es bereits drei Attentatsversuche auf ihn gegeben, sagte Epiphanius dem griechischen Staatssender ERT, wie die Zeitung „Orthodox Times“ berichtete. Demnach drangen bereits mehrmals russische Agenten in seinen Amtssitz, das Michaelskloster in Kiew, ein, um ihn „zu finden“. Ausländische Geheimdienste hätten ihn darüber informiert, dass er „Ziel Nummer fünf auf einer Liste der Russen mit zu tötenden Personen“ sei, so der Metropolit weiter.

Epiphanius ist das Oberhaupt der seit 2018 autokephalen (eigenständigen) Orthodoxen Kirche der Ukraine, die aus dem 1992 gegründeten Kiewer Patriarchat und der 1921 ins Leben gerufenen Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche entstand. Sie steht im Gegensatz zur ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, die dem Patriarchen Kyrill I. untersteht. Der Moskauer Patriarch sieht die ukrainisch-orthodoxe Kirche durch die konkurrierende Kirche bedroht. Rund 70 Prozent der 45 Millionen Ukrainer bekennen sich zum orthodoxen Christentum und gehören einer der beiden Kirchen an.

Bischöfe appellieren an Russisch Orhodoxe Kirche

Am Freitag hatte die katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) das Moskauer Patriarchat der Russischen Orthodoxen Kirche zu einer „deutlichen Stellungnahme gegen die militärische Aggression Russlands in der Ukraine“ aufgerufen. „In der Ukraine leiden Gläubige aller Religionen und Konfessionen unter dem Krieg, und ich sehe es als pastorale Verantwortung des Moskauer Patriarchats an, für sie Partei zu ergreifen und einzutreten“, sagte der Vorsitzende der DBK-Ökumenekommission, Bischof Gerhard Feige.