Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollte sich mit einer Milliarde Euro von den amerikanischen Sanktionen gegen die Gas-Pipeline Nord Stream 2 freikaufen. Die Bundesregierung weigert sich, über die Hintergründe Auskunft zu geben.

Ein Deal, bei dem es um eine Milliarde Euro Steuergeld geht, ist keine Nebensache. Doch genau so behandelt die Bundesregierung den Vorfall, der sich bereits im September vorigen Jahres zugetragen hat. Was Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seinem damaligen US-amerikanischen Amtskollegen Steven Mnuchin anbot, gilt in Berlin als „vertraulich“ – Nachfragen sind zwecklos.

Allerdings ist mittlerweile über den geplanten politischen Handel so viel bekannt, dass es dem Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten ernsthaft schaden könnte. Einen Teil zur Aufklärung beigetragen hat die Deutsche Umwelthilfe, die am Dienstag den Brief des Ministers veröffentlichte.

Nicht nur USA lehnen Nord Stream 2 ab

Darin offeriert Scholz den Amerikanern, bis zu einer Milliarde Euro zusätzlich aus dem Bundeshaushalt für den Ausbau der Flüssiggas-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven auszugeben. Im Gegenzug sollte die damalige Trump-Administration auf ihre Sanktionen gegen Nord Stream 2 verzichten. Die amerikanischen Drohungen würden die Fertigstellung der von Russland bis zur Insel Rügen führenden Gasleitung gefährden und massiv die europäische Souveränität in der Energiepolitik gefährden, heißt es in dem Schreiben. Neben den USA lehnen auch zahlreiche vor allem osteuropäische Staaten die Pipeline entschieden ab.

Hintergrund ist, dass die USA über große Vorräte an Flüssiggas verfügen, die im umstrittenen Fracking-Verfahren gewonnen werden. In Deutschland hat sich die Bundesregierung gegen diese Form der Flüssiggasförderung ausgesprochen, unter anderem aus Gründen des Gewässerschutzes. Umweltschützer sprechen von „dreckigem Gas“, weil bei den Förderbohrungen bis zu einem Dutzend verschiedener Chemikalien in den Boden eingepresst werden. Kritisiert wird, dass durch das Angebot von Scholz amerikanisches Frackinggas indirekt von Deutschland staatlich gefördert würde.

Das Kanzleramt war eingebunden

Kurz nachdem der Minister den Brief an seinen Amtskollegen geschickt hatte, berichtete Anfang September die „Zeit“ darüber. Der Vorgang war damals auch Thema in der Bundespressekonferenz in Berlin. Seinerzeit wollten weder die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer noch die Sprecher von Umwelt- und Finanzministerium Stellung nehmen. Auch gestern – nach Bekanntwerden des Wortlauts des Briefes – verweigerte die Bundesregierung die Auskunft. Man stehe mit der US-Regierung über die US-Sanktionen in Kontakt. Diesbezügliche Briefe und Gespräche seien vertraulich, daher habe man nichts mitzuteilen, so die gleichlautenden offiziellen Statements.

Auf die Frage, ob die Kanzlerin in den Vorgang eingeweiht gewesen sei, sagte Demmer ausweichend: „Die Bundesregierung hat zu diesem Thema abgestimmt gehandelt.“ Deutlicher formulierte es am Mittwoch Carsten Schneider, Fraktionsgeschäftsführer der SPD: „Der Brief war mit den Fachressorts abgestimmt“, bestätigte der SPD-Politiker. Demnach sei auch das Kanzleramt eingebunden gewesen.

Gilt das Angebot von Scholz noch?

Auch er selbst sei über sein Fraktionsamt informiert worden, so Schneider, der das damalige Vorgehen von Scholz verteidigte. „Ich stehe hinter diesem Angebot“, sagte er. Der Bau von Flüssiggas-Terminals sei im Sinne einer Diversifizierung der Gasversorgung sinnvoll, daran sei „nichts Schändliches“, sagte Schneider. Er bekräftigte auch seine Unterstützung für Nord Stream 2.

Keine Auskunft gab es von der Bundesregierung auch in der Frage, ob Scholz das Angebot auch der neuen US-Administration unter Präsident Joe Biden unterbreitet hat oder dies noch beabsichtigt.