Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FDP drückt bei ihrem Parteitag aufs Tempo: Bei den Waffenlieferungen an die Ukraine komme es auf jede Stunde an, sagt der neue Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Die Liberalen fordern zudem, die Bundeswehr zu einer der „modernsten und schlagkräftigsten“ Armeen Europas zu machen.

Es ist ein Bild, an das man sich erst wieder gewöhnen muss: Über 600 Delegierte eng an eng in einem Saal – nahezu alle ohne Mund- und Nasenschutz. Die Corona-Pandemie spielt zumindest