Die am Montag verschleppte weißrussische Oppositionsführerin wurde am Dienstag an der Grenze zur Ukraine offenbar festgenommen. Möglicherweise scheiterte dort vorher ihre gewaltsame Deportation.

Das Verschwinden der belarussischen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa und ihrer Begleiter gibt weiter Rätsel auf. Nun ist sie offenbar in Gewahrsam. Offizielle belorussische Stellen haben