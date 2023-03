Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abba Kyari, einer der einflussreichsten Politiker Afrikas, ist der Corona-Epidemie zum Opfer gefallen. Der 67-jährige Nigerianer starb am Freitag in einem Privatkrankenhaus in Lagos. Angesteckt hatte er sich wohl im Ausland.

Kyari wurde am Samstag in der Hauptstadt Abuja begraben. Er war Stabschef des nigerianischen Staatschef Muhammadu Buhari und Herr über den Zugang zum Präsidenten der bevölkerungsreichsten Nation