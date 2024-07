In Deutschland werden sehr viel mehr Menschen künstlich beatmet als in anderen Industrieländern. Dabei ist die Sterblichkeitsrate hoch. Eine Studie, wie es sie noch nie gab, zeigt außerdem: In der Bundesrepublik werden auch viele Hochbetagte an Geräte angeschlossen. Nicht nur Intensivmediziner fragen: Läuft da etwas falsch?

Viele Menschen in Deutschland wollen, wenn es denn so weit ist, zu Hause sterben. Friedlich einschlafen, wie es so schön und etwas verklärend heißt. Am besten im Kreise der Liebsten.