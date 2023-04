Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Automobilindustrie ist von der Corona-Krise stark betroffen, Branchenvertreter fordern eine Prämie für den Kauf neuer Fahrzeuge. Über diese strittige Forderung sprach Ralf Joas mit Jörg Köhlinger, dem Leiter des auch für Rheinland-Pfalz zuständigen IG-Metall-Bezirks Mitte.

Herr Köhlinger, wie viele Beschäftigte der Automobilbranche in Rheinland-Pfalz sind derzeit in Kurzarbeit?

Deutlich über 60 Prozent der Betriebe sind in