Zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten hat der Bundesgerichtshof (BGH) Waffenhersteller rechtskräftig zu Millionenzahlungen verurteilt, weil sie unter falschen Angaben Schusswaffen aus Deutschland exportiert haben. Die waren dann illegal in Krisengebieten gelandet.

Am Donnerstag ging es vor dem BGH um das amerikanische Unternehmen Sig Sauer, das auch in Deutschland Waffen produziert. Mehr als elf Millionen Euro muss Sig Sauer an die deutsche Staatskasse zahlen. Ende März