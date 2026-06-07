Die Bundesregierung ringt weiter um Einsparungen. Die Junge Union will lieber bei der Rente sparen als am Elterngeld und dem Bafög.

Die Debatte um die Kürzung staatlicher Leistungen reißt nicht ab. In der Unionsfraktion hält man daran fest, das Bafög vorerst nicht weiter zu erhöhen. Der forschungspolitische Sprecher von CDU und CSU, Florian Müller, verwies auf das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen und die deutlich nach unten korrigierte Konjunkturprognose. „Diese Einschätzung aus der Wissenschaft untermauert die klare Positionierung von Jens Spahn.“ Der erklärte kürzlich, ohne Wirtschaftswachstum könne man staatliche Leistungen wie Bafög, Elterngeld, Wohngeld oder Bürgergeld absehbar nicht erhöhen.

In der anstehenden Sitzungswoche wolle man weitere Gespräche über mögliche Einsparungen führen, heißt es aus Koalitionskreisen. Viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht. Anfang Juli will das Kabinett den Haushalt für 2027 beschließen, bis dahin muss eine Einigung her. Bisher stehen nur die Eckpunkte der Finanzplanung.

Debatte um geringere Rentenerhöhung

Vor allem die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung des Bafög sorgte zuletzt für Debatten. Die zuständige Ministerin Dorothee Bär (CSU) drängte auf zusätzliche Gelder aus dem Bundeshaushalt, um die Erhöhung zu stemmen. Nach einiger Debatte gab Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) nach. In den Eckwerten zum Haushalt sind zusätzliche Gelder für die Bafög-Reform veranschlagt: 127 Millionen allein für 2027 und weitere 523 Millionen für die Folgejahre. Die SPD hält die Debatte damit für abgeschlossen.

Ein neuer Finanzierungsvorschlag kam am Wochenende vom Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, in der „Bild“-Zeitung. Seine Idee: die Renten geringer anzuheben als geplant, um so Spielräume für die Erhöhung von Elterngeld und Bafög zu schaffen. Konkret hieße das: Die Renten würden zum 1. Juli nur um 3 statt um 4,2 Prozent steigen. Das liege immer noch über der Inflation, argumentiert Winkel. Der Koalitionspartner SPD reagiert allerdings ablehnend. „Besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sind auf die gesetzliche Rente angewiesen, um im Ruhestand über die Runden zu kommen. Insofern sind wir strikt dagegen, die geplanten Rentenerhöhungen zu streichen“, sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Annika Klose, der „Welt“.

Kürzungen beim Wohngeld

Ohnehin dürfte Winkels Vorschlag schwer umsetzbar sein. Die jährliche Rentenanpassung ist gesetzlich geregelt und erfolgt auf Basis der Entwicklung der Bruttolöhne und Gehälter aus dem Vorjahr.

Einigermaßen lautlos machen die Sozialdemokraten dagegen die Kürzungen beim Wohngeld mit. Bis zum Beschluss des Haushalts im Juli suche man aber noch nach einer „gerechten“ Lösung für die Kürzungen, hieß es aus dem Ministerium. Eine Milliarde Euro etwa muss Verena Hubertz (SPD) in ihrem Etat einsparen und sieht dabei vor allem das Wohngeld als Hebel. Die Ausweitung der Leistung war ein zentrales SPD-Projekt in der Ampel-Zeit. Zuletzt beliefen sich die staatlichen Ausgaben auf etwa 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Den Zuschuss bekommen Menschen, deren Einkommen nicht für die Wohnkosten reicht. Etwa die Hälfte der Bezieher sind Rentner.