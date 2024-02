Für den Kampf um den Erhalt der Demokratie braucht es jeden überzeugten Demokraten. Wer zu Demos „gegen rechts“ aufruft und bewusst Parteien aus dem demokratischen Spektrum ausschließt, schadet seinem Anliegen.

Deutschland steht auf. Macht mobil. Geht auf die Straße. Setzt Zeichen. Für die Demokratie. Für die Vielfalt. Für die Freiheit. Gegen … Ja, gegen was eigentlich? Gegen rechts? Gegen Extremismus? Gegen Rechtsextremismus? Gegen die AfD? Das Stellen dieser Frage ist keine Wortklauberei. Denn die Antwort kann einen. Oder spalten.

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Die AfD ist demokratisch gewählt, aber keine demokratische Partei. Sie steht weder für die Vielfalt von Meinungen oder eine unabhängige Presse ein, noch achtet sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Sie ist rechts, ziemlich extrem, laut Verfassungsschutz in Teilen gesichert rechtsextrem. Die AfD ist ohne Zweifel mitgemeint, wenn nun die Massen demonstrieren gegen die Feinde der Demokratie.

RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger. Foto: Moray

Auch Union und FDP verorten sich eher rechts – allerdings nahe der Mitte, fest im demokratischen Spektrum, mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes. Niemand mit gesundem Menschenverstand würde führende Kräfte der Liberalen oder der Christdemokraten als rechtsextrem bezeichnen. Sie haben mitunter eine andere Vorstellung von einer modernen Gesellschaft als Sozialdemokraten oder Grüne. Aber niemals würden sie das politische System infrage stellen.

Wenn Organisatoren von Demos nun zum Kampf „gegen rechts“ aufrufen und etwa die CDU ausladen, schwächen sie selbst ihr wertvolles und berechtigtes Anliegen. Im Einsatz für die Demokratie braucht es jeden überzeugten Demokraten.

Das Aufstehen gegen Rechtsextremismus darf nicht zur exklusiven Bewegung jener werden, die selbstgerecht bestimmen, wer für die Demokratie einstehen darf und wer nicht. Die Demos sind keine Pro-Ampel-Märsche. Sie sind keine Anti-CDU-Bekundungen. Zumindest sollten sie das nicht sein, wenn es den Organisatoren ernst ist mit ihrem Kampf für die Demokratie. Und das sollte es sein. Wehret den Anfängen? Es hat längst angefangen.

Die Selbstbeschäftigung im demokratischen Spektrum freut die Radikalen. Sie wissen, dass ihnen die Uneinigkeit auf der Gegenseite zugutekommt. Die Freunde der Demokratie sollten schleunigst aufhören, sich im parteitaktischen Klein-Klein zu verhaken und Wahlkampf zu betreiben. Es steht mehr auf dem Spiel als der Verbleib im Bundestag für den einen oder der Erhalt der Machtoption für den anderen.

Die Geschichte lehrt: Wenn die Extremen erst mal an der Macht sind, verändern sie das Wesen der Demokratie von Grund auf. Hier eine Blockade gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dort ein Abbau von demokratiefördernden Subventionen. Vermeintlich Kleines kann schnell Großes bewirken.

Armin Laschet, übrigens Mitglied der CDU, hat es am Wochenende auf einer Demo richtig skizziert: Die Nazis von damals haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Demokratie abzuschaffen. Wer sich immer gefragt hat, was er anstelle seiner Großeltern oder Eltern gemacht hätte, kann es nun zeigen. Wenn er es kraftvoll machen möchte, sollte er es an der Seite überzeugter Demokraten aus dem ganzen Parteienspektrum tun. Für die Demokratie. Für die Vielfalt. Für die Freiheit. Gegen Extremismus. Gegen Rechtsextremismus.