Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Reaktion der Europäer auf den Krieg in der Ukraine zeigt, dass sich Putin verkalkuliert hat. Doch das Verhältnis zwischen Kiew und Brüssel ist nicht ungetrübt.

Diplomaten in der Hauptstadt der Europäischen Union, Brüssel, erinnern in diesen Tagen sehr häufig an den Maidan. Bei den Protesten auf diesem zentralen Platz in Kiew vor neun Jahren