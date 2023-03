Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht nur die Corona-Pandemie deckt in Frankreich die Schwächen des Zentralstaates auf. Die Forderungen der Bürger nach mehr Demokratie werden lauter.

Frankreich zweifelt. Die Grande Nation präsentiert sich gerne als Führungsmacht – wenn auch nicht mehr in der Welt, so doch in Europa. Dieses Bild aber hat Risse bekommen. Hinter der Fassade