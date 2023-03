Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Pandemie rückt die Frage in den Mittelpunkt, welche Schutzmaßnahmen nach dem 19. März noch gelten sollen. Die im Bund mitregierende FDP zweifelt sogar am Sinn einer Verlängerung der Maskenpflicht. SPD und Grüne halten das für leichtsinnig.

Ein Wort macht Karriere: der Basisschutz. Mit diesem Begriff werden jene Maßnahmen umschrieben, die ab dem 20. März zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch gelten sollen.