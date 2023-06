Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Explosionsunglück in Leverkusen wirft Fragen auf. Aber Aufklärung braucht ihre Zeit, denn sie muss gründlich sein.

Die Explosion im Chempark Leverkusen ruft unweigerlich Erinnerungen wach an das BASF-Explosionsunglück am 17. Oktober 2016 in Ludwigshafen, als der Handwerker einer externen Firma versehentlich mit