Die Ludwigshafener Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) Deutschland lädt für Samstag, 13. Juni, 14 Uhr, zu seinem Sommerfest in den ehemaligen Schulgarten am Wertstoffhof West (Wollstraße 151) ein. Das Motto lautet „Heimische Pflanzen und Tiere schützen und kennenlernen“.

Die Besucher erwartet einer Mitteilung des Nabu zufolge ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Demnach können Naturinteressierte auf dem Gelände an kleinen Exkursionen teilnehmen und dabei Spannendes über heimische Vögel, Pflanzen und Bäume erfahren. „Die Führungen bieten die Gelegenheit, die Artenvielfalt vor Ort kennenzulernen und mehr über den Schutz unserer heimischen Natur zu lernen“, schreibt der Nabu.

Als besonderes Erlebnis wird das gemeinsame Herstellen einer Kräuterlimonade und eines Kräuterquarks angekündigt. Dabei sollen die Teilnehmer verschiedene Kräuter kennenlernen und erfahren, wie diese verwendet werden können. Bastelangebote für Kinder laden zum Mitmachen und kreativen Gestalten ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, wie der Nabu betont.