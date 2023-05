Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Mailand haben in der Silvesternacht Gruppen von jungen Männern zahlreiche Frauen massiv sexuell belästigt und zum Teil ausgeraubt. Die Geschehnisse erinnern an die Neujahrsnacht 2015/16 in Köln. Am Mittwoch wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Fast zwei Wochen sind seit der Silvesternacht vergangen, und noch immer ist das volle Ausmaß der Vorfälle auf der Piazza del Duomo in Mailand nicht absehbar. Immer noch melden sich junge