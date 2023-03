Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sollten sich die Parteien in der Sommerpause auf das Modell der Union zur Wahlrechtsreform einigen, müssen die Wahlkreise neu eingeteilt werden. Das Ziel ist, die Anzahl der Wahlkreise zu reduzieren, um damit den Bundestag auf ein vernünftiges Maß zu schrumpfen. Das hätte auch für Rheinland-Pfalz gravierende Folgen.

Das CDU/CSU-Modell sieht vor, die Republik künftig in nur noch 280 Wahlkreise zu unterteilen statt wie bislang in 299. Es fallen also bundesweit 19 Wahlkreise weg. Oder präziser: Deren