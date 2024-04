Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein kleines Nickerchen, viel Empörung und ein Spendenaufruf: Der Auftakt des Schweigegeld-Prozesses gegen Ex-Präsident Trump bietet wenig Neuigkeiten, aber reichlich Spektakel. Vier Mal in der Woche muss sich der Republikaner-Kandidat nun in einem trostlosen Justizgebäude in Manhattan einfinden.

Ist er tatsächlich eingedöst, gegen Mittag, auf der Anklagebank im schmucklosen Saal 1530 des New Yorker Strafgerichts? „Fake News“, behaupten seine Anhänger, die sich über