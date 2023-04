Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie im Zeitraffer entwickelt die grüne Außenministerin neue Prinzipien für deutsche Sicherheitspolitik. Und überrascht damit nicht nur ihre Partei.

Wieder sind die Grünen in Deutschland mit an der Macht. Wie in ihrer ersten Regierungszeit von 1998 bis 2005 besetzen sie den Chefposten im Auswärtigen Amt (heute Annalena Baerbock, damals