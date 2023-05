Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Außenministerin macht sich in Mali ein Bild von den gefährlichen Arbeitsbedingungen der deutschen Soldaten und trifft den Anführer der Putschisten. Dass sie trotzdem an dem Militäreinsatz festhalten will, liegt auch am Ruf Deutschlands in dem Land.

Kaum hat die Airbus-Maschine der Bundeswehr vom Flughafen der malischen Hauptstadt Bamako abgehoben, nehmen fünf mit automatischen Gewehren bewaffnete Soldaten Position auf der erhöhten