Mit hohem Besuch und feierlichem Programm ist am Freitag die Bundesgartenschau in Mannheim eröffnet worden. Die Themen orientieren sich an den großen Fragen unserer Zeit.

„Der Insekten-Burger ist schon ausverkauft.“ Diese Bemerkung der 41-jährigen Besucherin Esther Braun zeigt schon, dass es bei der Bundesgartenschau, die am Freitag in Mannheim eröffnet