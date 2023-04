Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neue Landesregierung will den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Dazu sollen bisherige Beschränkungen gelockert werden. Am Donnerstag machte sie den Anfang: Um die Abstandsregeln für Windenergieanlagen zu Gebäuden einzuhalten, wird ab sofort anders gemessen. In der Koalitionsvereinbarung wird noch einiges mehr angekündigt.

Um die Beeinträchtigungen durch Windräder auf ein erträgliches Maß zu verringern, müssen gewisse Abstände zu Gebäuden eingehalten werden. Derzeit gilt in Rheinland-Pfalz