Dröhnende Motoren statt Drosselgasse-Romantik: Rüdesheim und Pohl verwandeln sich zeitweise in Biker-Paradiese. Ein Veranstalter erklärt die Kontraste zwischen Magic Bike und Tagestourismus.

Rüdesheim/ Pohl (dpa) - Fachwerkfassaden und Kaffeekännchen, Drosselgasse und Souvenirläden: Das hessische Touristenstädtchen Rüdesheim mag auf viele bieder und gemütlich wirken - doch nun am langen Wochenende wandelt sich die Atmosphäre komplett. Beim Motorradspektakel Magic Bike vom 4. bis 7. Juni erwarten die Veranstalter nach eigenen Worten wieder etliche tausend Harley-Davidson-Maschinen und insgesamt mehr als 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Dann hallt der dröhnende Sound der US-amerikanischen Motorrad-Marke durch das burgengesäumte Rheintal mit seinen Weinbergen.

Cafés mit Harley-Davidson-Beflaggung

«Die Restaurants und Cafés gehen voll auf die Biker ein, die haben dann schwarz-orangene Harley-Davidson-Beflaggung», sagt Mitveranstalter Tobias Geller, Präsident des Harley-Davidson Clubs Rüdesheim, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Rüdesheimer Gastronomie macht deutlich: "Ihr Biker seid willkommen."»

Auch die Lokalpolitik sei aufgeschlossen - nicht zuletzt habe die Magic Bike eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Region. Harley-Davidson-Fahrer gelten als eher nicht die ärmsten Biker - die US-Maschinen sind neu kein Schnäppchen.

Auch Harley-Davidson-Fahrer können durstig werden - Motorradtreffen Magic Bike im Oberen Mittelrheintal. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Dieses Jahr ist es bereits die 24. Auflage des Spektakels auf Tausenden Rädern. Es soll mehrere «geführte Ausfahrten» geben, darunter mit etlichen hundert Harley-Davidsons von einem Welterbe zum anderen: vom Oberen Mittelrheintal zum Obergermanischen Limes im rheinland-pfälzischen Pohl.

Bülent Ceylan, God Save The Queen und AC/ID

Im beschaulichen Rüdesheim am Rhein, gegenüber der rheinland-pfälzischen Stadt Bingen, dröhnen laut Programm an diesem langen Wochenende mit dem Feiertag Fronleichnam nicht nur die fast immer individuell gestalteten US-Motorräder, sondern auch die Boxen dreier Bühnen mit insgesamt rund 30 Bands und Künstlern. Zu ihnen zählen etwa der Comedian Bülent Ceylan mit Band sowie die Tribute-Bands God Save The Queen und AC/ID.

Bei einer Parade am Samstag fahren der Planung zufolge Tausende Harley-Davidsons im Corso durch den Rheingau, gesäumt wohl wieder von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Am späten Samstagabend steht zudem ein Musikfeuerwerk vor einer illuminierten Burg auf dem Programm.

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