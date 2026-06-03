Ob medizinische Notfälle oder Belästigung: Bei Rock am Ring gibt es zahlreiche Hilfsangebote – vom Awareness-Team bis zum ADAC auf dem Festivalgelände.

Nürburg (dpa/lrs) - Zehntausende Musikfans werden am Wochenende bei Rock am Ring am Nürburgring erwartet. Neben Konzerten und Festivalstimmung spielen auch Sicherheit, medizinische Versorgung und Unterstützung in Notlagen eine wichtige Rolle. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

An wen können sich Besucher bei medizinischen Problemen wenden?

Wer sich verletzt oder unwohl fühlt, kann sich jederzeit an die Rettungs- und Sicherheitskräfte auf dem Festivalgelände wenden. Nach Angaben von Rock am Ring sind diese während der gesamten Veranstaltung engmaschig auf dem Gelände verteilt und jederzeit ansprechbar. Hilfe gibt es beispielsweise bei Verstauchungen, Kreislaufproblemen, Folgen von Alkohol- oder Drogenkonsum sowie anderen medizinischen Notfällen.

Welche Unterstützung gibt es bei Belästigungen oder Diskriminierung?

Neben den medizinischen und sicherheitsrelevanten Angeboten steht auch ein Awareness-Team zur Verfügung. Es unterstützt Festivalgäste insbesondere bei Diskriminierung, Grenzüberschreitungen, sexueller Belästigung oder anderen Situationen, in denen sich Menschen unwohl oder unsicher fühlen.

Wie ist das Awareness-Team zu erkennen?

Die Mitarbeitenden tragen pinke Westen und sind dadurch leicht erkennbar. Das Team ist an zwei festen Standorten auf dem Festivalgelände vertreten – jeweils im Infield und im Outfield. Darüber hinaus ist das Awareness-Team in Notfällen rund um die Uhr telefonisch sowie per WhatsApp erreichbar.

Welche Unterstützung bietet der ADAC?

Der ADAC ist während des Festivals mit insgesamt zehn Fahrzeugen der Straßenwacht vor Ort, wie ein Sprecher mitteilte. Zusätzlich stehen drei Quads für schwer zugängliche und unwegsame Bereiche des Geländes bereit. Fünf der Fahrzeuge sind Abschleppwagen.

Bei größeren Festivals kommt es insbesondere bei Regen immer wieder vor, dass Fahrzeuge auf Park- oder Campingflächen im Schlamm stecken bleiben. Die Abschleppfahrzeuge sollen in solchen Fällen schnell Hilfe leisten und für einen möglichst reibungslosen Verkehrsablauf sorgen.

Wie sieht die Wetterlage aus?

Nach derzeitigen Prognosen wird für das Festivalwochenende teils leichter Regen erwartet. Daher empfiehlt sich wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk. Gerade auf Wiesen- und Campingflächen können Böden bei anhaltender Nässe schnell aufgeweicht werden.