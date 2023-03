Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den österreichischen Bergen mussten am Dienstag 99 Schüler und acht Lehrer aus der Pfalz aus Bergnot teilweise mit Hubschraubern gerettet werden. Auch in der Pfalz geraten immer mal wieder Wanderer in die Bredouille – wenngleich weniger dramatisch.

Im Bereich des Rettungsdienstes Westpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sei es von 2017 bis 2019 durchschnittlich zu 25 und 30 Einsätzen im Jahr gekommen, bei denen Wanderer gerettet werden mussten,