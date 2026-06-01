Mit Prozession, Chormusik und italienischen Spezialitäten erwartet die Besucher in Oggersheim ein Fest mit jahrzehntelanger Tradition.

Die italienischsprachige katholische Gemeinde Ludwigshafens feiert am Sonntag, 14. Juni, ihr traditionelles Antoniusfest in Oggersheim. Gleichzeitig lädt das Katholische Dekanat Ludwigshafen bereits zum zweiten Mal zu einer gemeinsamen Dekanatswallfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt ein.

Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in deutscher und italienischer Sprache in der Wallfahrtskirche in der Kapellengasse. Musikalisch gestaltet wird die Messe von Kirchenchören aus dem Dekanat Ludwigshafen im Rahmen des Dekanatsmusiktages unter der Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit.

Tradition seit 28 Jahren

Im Anschluss wird die Statue des heiligen Antonius von Padua in einer Prozession rund um die Kirche getragen. Danach beginnt auf dem Vorplatz das Fest mit Livemusik der Band „Nuova Epoca“ sowie italienischen Spezialitäten, die von Familien der Gemeinde zubereitet werden.

Das Antoniusfest hat in Oggersheim eine lange Tradition. Vor 28 Jahren riefen Gennaro Diaco und Domenico Venneri die Veranstaltung ins Leben und ließen eigens in Padua eine Statue des Heiligen anfertigen. Seitdem wird das Fest jedes Jahr an dem Sonntag gefeiert, der auf den Gedenktag des heiligen Antonius am 13. Juni folgt. Antonius von Padua gilt in vielen Regionen Italiens als Schutzpatron und Helfer in den kleinen Sorgen des Alltags.

Bereits vor dem Festgottesdienst können sich Gläubige aus dem gesamten Dekanat auf den Weg nach Oggersheim machen. Angeboten werden drei verschiedene Pilgerwege. Um 9 Uhr startet eine Fußgruppe am Heinrich Pesch Haus, ebenfalls um 9 Uhr eine weitere Gruppe an der Kirche St. Bonifaz in der Gartenstadt. Für Radfahrer beginnt die Wallfahrt um 10 Uhr an der Kirche St. Hildegard mit einer Strecke durch das Maudacher Bruch.