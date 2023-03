Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

99 Pfälzer Schüler und ihre acht Lehrer folgen einem Tourenvorschlag aus dem Internet und geraten in den österreichischen Bergen in Not. Nun brodelt es in Online-Foren. Die einen geben den Pädagogen die Schuld, die anderen dem Autor des Wandertipps. Der verteidigt sich jetzt.

Nach der Rettung von 99 Pfälzer Schülern im Alter von zwölf bis 14 Jahren und acht Lehrern