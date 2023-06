Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch wissen die Ermittler nicht genau, was sich an diesem Montagmorgen gegen 4.20 Uhr an der K22 bei Kusel abgespielt hat, als eine Fahrzeugkontrolle für einen jungen Polizeibeamten und eine 24-jährige angehende Polizistin tödlich endete. Fest steht, dass den beiden nicht viel Zeit blieb, wie das Funkprotokoll belegt.

Laut Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ging der Funkspruch der Polizisten um 4.19 Uhr in der Zentrale ein, der zweite („die schießen“) bereits eine Minute später um 4.20 Uhr.