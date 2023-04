Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Profis des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern sind gleich nach dem 1:1 im Topspiel am Samstag bei Eintracht Braunschweig in den Weihnachtsurlaub gestartet. Mit dem Remis bei den „Löwen“ aus Niedersachsen bleibt der FCK gut dabei. 2022 wartet gleich wieder eine Spitzenpartie.

Der Weihnachtsurlaub hat für die Fußball-Drittliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern gleich nach dem 1:1 (0:0) im Topspiel am Samstag bei Eintracht Braunschweig begonnen. „Es ist wichtig, dass die Jungs jetzt mal ein paar Tage abschalten, nicht an Fußball denken“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen nach dem letzten Punktspiel des Jahres für die Roten Teufel in Braunschweig. „Die Pause ist ja relativ kurz.“ Am 3. Januar bittet Antwerpen zum Trainingsauftakt im neuen Jahr. Zwölf Tage später steht schon der nächste Schlager auf dem Programm. Der SV Meppen, am Samstag 4:1-Sieger gegen den Halleschen FC, gastiert am 15. Januar auf dem „Betze“.

