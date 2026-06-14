Die Ausstellung des Stadtmuseums Ludwigshafen zum Jahrhunderthochwasser von 1882/1883 ist nun dauerhaft in das digitale Kulturlandschaftsinformationssystem (www.kuladig.de) des Landes aufgenommen worden. „Damit werden die Inhalte der Ausstellung, die dort zusammengetragenen Informationen, Zeitzeugnisse und Erkenntnisse dauerhaft gesichert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht“, erklärt Hannes Kopf von der SGD Süd, dessen Behörde für das kulturellen Erbe in Rheinland-Pfalz zuständig ist. Die Ausstellung dokumentiert die verheerenden Folgen der Flutkatastrophe, die insbesondere Oppau, Edigheim und Friesenheim schwer traf. 4200 Menschen verloren ihr Zuhause, 36 Menschen kamen ums Leben. Die Ausstellung schlägt eine Brücke zwischen der Katastrophe und den aktuellen Herausforderungen des Hochwasserschutzes und des Klimawandels.