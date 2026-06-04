Nicht immer muss es eine ausgedehnte Tagestour mit vielen Höhen- und Kilometern sein. Der Pfälzerwald hat auch viele kürzere Routen mit flachem Profil zu bieten.

Wer einfach mal abschalten möchte, sich für kurze Zeit die Beine vertreten oder trotz wenig Zeit ein Stück Natur genießen will, findet in der Pfalz zahlreiche passende Wege, die zu einem entschleunigten Wandererlebnis einladen. Hier sind sechs Empfehlungen der Redaktion.

1. Sternenwandelweg bei Lemberg

Entspannt geht es auf dem Sternenwandelweg bei Lemberg zu. Die rund fünf Kilometer lange, barrierearme Strecke führt einmal rund um den Ruppertsfelsen und beschäftigt sich auf insgesamt zwölf Informationstafeln mit dem Thema der Lichtverschmutzung.

Neben Wissenswertem zur Geschichte des künstlichen Lichts und den Folgen für Tiere, Pflanzen und Menschen gibt es darüber hinaus interaktive Stationen für Familien und Kinder. Außerdem bietet der Ruppertsfelsen schöne Ausblicke über die Region. Der Sternenwandelweg vereint Naturerlebnis, Wandern und Naturkunde miteinander und sensibilisiert für die Bedeutung der Dunkelheit.

2. Adlerbogenrunde auf dem Donnersberg

Eine rund sechs Kilometer lange Wanderung auf dem Donnersberg verbindet mehrere bekannte Aussichtspunkte miteinander, darunter den Adlerbogen und den Ludwigsturm. Ausgangspunkt ist der Parkplatz nahe der Keltenhütte auf dem Donnersbergplateau. Nach wenigen Schritten erreicht man den Ludwigsturm, den höchstgelegenen Aussichtsturm der Pfalz. Die Tour verläuft zunächst auf breiten Waldwegen durch ruhige Waldabschnitte. Anschließend wird der Weg stellenweise anspruchsvoller und führt über wurzelige Pfade hinauf zum Adlerbogen auf dem Moltkefelsen. Von dort bietet sich ein weiter Ausblick über die Pfalz. Der Rückweg führt vorbei am keltischen Skulpturenpfad zurück zum Ausgangspunkt.

3. Christkindelsfelsen bei Rumbach

Der „Panoramaweg“ bei Rumbach führt auf rund fünf Kilometern zum bekannten Christkindelsfelsen und zählt zu den zertifizierten Premium-Spazierwanderwegen der Pfalz. Die Strecke eignet sich auch für sportlich weniger ambitionierte Ausflügler und verbindet einfache Wanderabschnitte mit schönen Aussichtspunkten und naturbelassenen Pfaden. Los geht es an der Christuskirche in Rumbach. Von dort führt der Weg zunächst durch Wiesenlandschaften und anschließend über schmale Waldpfade bergauf. Höhepunkt der Tour ist der Christkindelsfelsen, an dem Kinder besonders in der Weihnachtszeit gerne ihre Wunschzettel hinterlassen. Über Waldwege und kleine Dorfabschnitte führt der Rundweg schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Weihnachtliche Stimmung auch in den warmen Monaten, gibt es am Christkindlfelsen. Foto: picture alliance/dpa

4. Keschde-Erlebnisweg zwischen Leinsweiler und Annweiler

„Keschde-Wege“ entlang von Kastanienbäumen gibt es einige im Pfälzerwald. Besonders für Familien mit kleinen Kindern eignet sich der „Keschde-Erlebnisweg“ zwischen Leinsweiler und Annweiler. Die rund sechs Kilometer lange Strecke weist ein einfaches Profil auf und ist auch mit Kinderwagen gut begehbar. Erlebnis- und Mitmachstationen rund um das Thema Kastanien sorgen unterwegs für zusätzliche Abwechslung.

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5. Wandern am Hammer- und Vogelwoog

Der rund 3,6 Kilometer lange Blechhammer-Rundweg in Kaiserslautern zählt zu den sogenannten „Leichten Wegen“ und eignet sich besonders für alle, die ohne große Anstrengung ein Stück Natur genießen möchten. Die Strecke führt auf barrierearmen Wegen rund um den Hammerwoog durch den Kaiserslauterer Wald und verläuft nahezu eben. Entlang des Weges gibt es immer wieder Sitzgelegenheiten sowie Möglichkeiten zur Einkehr. Wanderer passieren ein ruhiges Landschaftsschutzgebiet mit Weihern und Waldabschnitten. Dank der kurzen Distanz und der guten Beschilderung gilt die Tour als familien- und seniorenfreundlich.

Seenlandschaften ohne Hindernisse. Sind in der Nähe von Kaiserlsautern zu erleben. Foto: Benjamin Ginkel

6. Ritter-Gerin-Weg bei Schönenberg-Kübelberg

Der Ritter-Gerin-Weg bei Schönenberg-Kübelberg verbindet Natur, Geschichte und regionale Besonderheiten miteinander. Die Wanderung auf diesem Teilstück führt an historischen Orten des ehemaligen Gerichts Kübelberg vorbei, darunter der sogenannte Rabentisch sowie der frühere Galgenplatz. Informationstafeln entlang der Strecke geben Einblicke in die Geschichte des Gerichts, das einst für insgesamt zwölf Dörfer zuständig war. Zudem passiert man beim Wandern Überreste der ehemaligen Glantalbahn, alte Bierkeller und mehrere ruhige Wald- und Wiesenabschnitte. Neben landschaftlich interessanten Passagen bietet die Tour damit auch Einblicke in die regionale Vergangenheit.